Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında
Galatasaray'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncu Ozan Kabak, Alman basında geniş yer aldı.
Kicker dergisinin haberinde, Stuttgart'ın Ozan Kabak ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar bir sözleşme imzaladığı belirtilerek, "18 yaşındaki futbolcu 11 milyon avroya Galatasaray'dan geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu." denildi.
Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi olan İspanyol futbolcu Pablo Maffeo için 10 milyon avro ödendiği aktarılan haberde, Ozan'nın 18 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Sportbild dergisine konuşan Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke, transfere Bayern Münih'in karıştığına ilişkin söylentileri yalanladı. Reschke, Ozan Kabak transferinde herhangi bir başka kulüp ile bir ön anlaşmanın yapılmadığını vurgulayarak, "Futbolcu Stuttgart kulübüne ait. Başka bir kulüp karışmış değil. Böyle yanlış bilgilerin neden yayıldığını bilmiyorum. Bu transferi biz tek başına gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Stuttgarter Zeitung gazetesi de, Stuttgart'ın 2024'e kadar Ozan Kabak ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirterek, yetenekli oyuncunun Türkiye'de bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncular arasında görüldüğü ifade edildi.
- 18.1.2019 14:13
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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