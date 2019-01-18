Alman basını Ozan Kabak'ı konuşuyor
18 Ocak 2019, Cuma
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'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında

Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında

'dan (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a olan 18 yaşındaki savunma oyuncu , Alman basında geniş yer aldı.

Kicker dergisinin haberinde, Stuttgart'ın ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar bir sözleşme imzaladığı belirtilerek, "18 yaşındaki futbolcu 11 milyon avroya 'dan geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu." denildi.

Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi olan İspanyol futbolcu Pablo Maffeo için 10 milyon avro ödendiği aktarılan haberde, Ozan'nın 18 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Sportbild dergisine konuşan Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke, transfere 'in karıştığına ilişkin söylentileri yalanladı. Reschke, Ozan Kabak transferinde herhangi bir başka kulüp ile bir ön anlaşmanın yapılmadığını vurgulayarak, "Futbolcu Stuttgart kulübüne ait. Başka bir kulüp karışmış değil. Böyle yanlış bilgilerin neden yayıldığını bilmiyorum. Bu transferi biz tek başına gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Stuttgarter Zeitung gazetesi de, Stuttgart'ın 2024'e kadar Ozan Kabak ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirterek, yetenekli oyuncunun 'de bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncular arasında görüldüğü ifade edildi.

  1. 18.1.2019 14:13
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