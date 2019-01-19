Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net kırmızı kart"
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Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net kırmızı kart"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ardından önemli pozisyonları yorumladı. Toroğlu, "Feghouli kasıtlı olarak Pinto'nun burnuna vuruyor. Net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

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19 Ocak 2019, Cumartesi
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