Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net kırmızı kart"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ardından önemli pozisyonları yorumladı. Toroğlu, "Feghouli kasıtlı olarak Pinto'nun burnuna vuruyor. Net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
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