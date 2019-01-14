Garry Rodrigues'i 9 milyon euro'ya Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına satan Galatasaray'ın alternatif arayışları sürüyor. Sol kanatta oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip bir süredir, Lukas Haraslin ile anılıyordu. Polonya basınından Sportowy24 sitesinin haberine göre Galatasaray'ın yanı sıra Belçika kulüpleri, Polonya'da Lechia Gdansk forması giyen Slovakyalı sol kanat oyuncusu Lukas Haraslin ile yakından ilgileniyor.



EN İYİ KARARI VERECEĞİZ

Lechia'nın spor direktörü Janusz Melaniuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lukas'a çok fazla ilgi var ancak şimdilik özel bir teklif yok" ifadesini kullandı. Öte yandan ülke basınından Wyborcza'ya röportaj veren 22 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Haraslin, "Galatasaray'a 'Hayır' diyemem. Kesinlikle harika bir kulüp... Türkiye liginin de itibarı var. Nihai kararı vermeden önce sportif direktörümüzle en iyi kararı tartışacağız" dedi.



22 yaşındaki Slovakya doğumlu Lukas Haraslin, sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.



4 kez milli takım formasını terleten Lukas Haraslin, Parma altyapısında futbol eğitimini aldı.



2015 yılında bedelsiz olarak Lechia'ya transfer olan Lukas Haraslin, bu sezon 23 resmi maçta 4 ve 8 asist ile dikkatleri üzerine çekti.