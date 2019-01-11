Galatasaray pürneşe
Antalya kampının son gününde futbolcular oldukça mutluydu. Maicon ile Donk’un boks yapıp, güreşmesi keyifli anlara sahne oldu.
Antalya'da ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, güne yağmur altında yine kum zeminde dayanıklılık çalışması yaparak başladı. Hava durumu takımı zorlasa da futbolcuların istekli ve neşeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. İdmanın son bölümünde takımın iki kulesi Maicon ile Ryan Donk'un boks yapması ve güreşmesi neşeli anlara sahne oldu. Futbolcuların birbiriyle şakalaşması teknik heyeti güldürdü. Galatasaray, yarın Leipzig ile yapılacak maç için bugün saat 11.00'de Almanya'ya gidecek. Hazırlık karşılaşması Red Bull Arena'da saat 17.00'de olacak.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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