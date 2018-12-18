Galatasaray deplasmanda güldü
18 Aralık 2018, Salı
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deplasmanda güldü

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> deplasmanda güldü

Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-2 yendi.

Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 25-23, 20-25, 25-19, 17-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ocak Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  1. 18.12.2018 22:26
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