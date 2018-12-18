Galatasaray deplasmanda güldü
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-2 yendi.
Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 25-23, 20-25, 25-19, 17-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ocak Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 18.12.2018 22:26
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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