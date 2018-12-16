Melo’dan transfer mesajı!
Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Felipe Melo, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Felipe Melo, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar Melo'nun yarım sezonluğuna G.Saray forması giymesini gündeme getirirken; Brezilya'da Sport TV'ye konuşan Melo, "Palmeiras ile 1 yıllık bir sözleşmem var. Başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaparak G.Saray iddialarına son noktayı koydu.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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