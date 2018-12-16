Melo’dan transfer mesajı! – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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Melo’dan transfer mesajı!

Melo’dan transfer mesajı!

'a geri döneceği iddia edilen , kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

'a geri döneceği iddia edilen , kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar Melo'nun yarım sezonluğuna G.Saray forması giymesini gündeme getirirken; 'da Sport TV'ye konuşan Melo, "Palmeiras ile 1 yıllık bir sözleşmem var. Başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaparak G.Saray iddialarına son noktayı koydu.

  1. 16.12.2018
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