Melo’dan transfer mesajı!

Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Felipe Melo, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar Melo'nun yarım sezonluğuna G.Saray forması giymesini gündeme getirirken; Brezilya'da Sport TV'ye konuşan Melo, "Palmeiras ile 1 yıllık bir sözleşmem var. Başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaparak G.Saray iddialarına son noktayı koydu.