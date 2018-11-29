Mustafa Cengiz: "Türkiye'ye ihanettir"

Kulüpler Birliği'ndeki 17 kulübün aldığı karar ve açıklamasına Galatasaray'dan tepki gecikmedi. Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Kulüpler Birliği kararını biz de internetten öğrendik. Böyle bir şeye ihtimal vermedik, dedikodu sandık. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi şaşırttı" dedi. Sözlerini sertleştiren Cengiz, "Galatasaray'a sinsice tuzaklar kurmak ve Galatasaray'ı ötekileştirmeye çalışmak Türkiye'ye ihanettir! Spor kardeşliktir, barıştır. Ülkemiz zor durumda, bir takım oyunlara gelmeyin. Toplumsal kargaşa kimlerin işine yarar" diye konuştu. Başkan, Anadolu takımlarına imza vermesi için baskı yapıldığını da sözlerine ekledi.



DÜRÜST'E KARŞIYIM

Mustafa Cengiz istifasını geri aldıktan sonra, "Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim" diyen Ali Dürüst ile ilgili de konuştu: Ali Dürüst, Galatasaray'ın ne hakkını savunacakmış? Buna sonuna kadar karşıyım. Ali Dürüst'ün kararlarıyla bir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da!..



YİNE MAÇ ÖNCESİ

Kulüpler Birliği Vakfı'nın TFF, MHK ve Galatasaray'ı hedef alan açıklamasının Lokomotiv Moskova maçı öncesine gelmesi eleştiri topladı. Schalke 04 maçı öncesi de TFF'nin cezaları açıkladığını ifade eden taraftarlar, ülke futbolu için büyük önem taşıyan iki karşılaşmanın hiçe sayılmasının anlaşılmaz olduğunu ifade ettiler.



ŞİRAZESİ KAYDI!

AHMET ÇAKAR: MHK'nın hakemlerel ilgili uygulaması ve Kulüpler Birliği'nin deklarasyonu MHK'yı fiilen bitirmiştir. Derhal istifa etmelidirler.



LEVENT TÜZEMEN: 2012'de TT Stadı'nda Meireles'i oyundan atan Halis Özkahya, 6 yıldır Kadıköy'de maç yönetmiyor. 6 yılda 4 MHK değişti. Bugün mü kıymetli oldu hakemler? Hangi MHK'den bahsediyorsunuz?



BURAK ELMAS: Hiçbir konuda doğru dürüst birlik olmayı ve karar almayı başaramayan Kulüpler Birliği, konu Galatasaray düşmanlığı olunca jet hızında hemfikir olmuş!



EVREN TURHAN: Kulüpler Birliği maç öncesi açıklama yapmış. Tezgah güzel. Hakemlerimiz geri dönsün demişler, Özlemişler, Birlik olmuşlar. Daha önce nerelerdeydiniz?



GÜRKAN KUBİLAY: Kulüpler Birliği el bombasını TFF ve MHK'nın kucağına koymuş. Bundan sonra hangi karar çıkarsa çıksın, bu sene ligin şirazesi kaymıştır.