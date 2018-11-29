Galatasaray'da Serdar Aziz Porto maçında cezalı – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da Porto maçında cezalı

Galatasaray'da Serdar Aziz Porto maçında cezalı

karşısında 3. sarı kartını gören cezalı duruma düştü.

karşısında 3. sarı kartını gören cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Porto ile 'da oynanacak gruptaki son maçta forma giyemeyecek. Serdar, 'deki maçında da kırmızı kartla ihraç edilmişti.

  1. 29.11.2018
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