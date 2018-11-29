Galatasaray'da Serdar Aziz Porto maçında cezalı
Lokomotiv Moskova karşısında 3. sarı kartını gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü.
Lokomotiv Moskova karşısında 3. sarı kartını gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Porto ile İstanbul'da oynanacak gruptaki son maçta forma giyemeyecek. Serdar, Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçında da kırmızı kartla ihraç edilmişti.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Galatasaray'da Serdar Aziz Porto maçında cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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