Galatasaray'da Serdar Aziz Porto maçında cezalı

Lokomotiv Moskova karşısında 3. sarı kartını gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Porto ile İstanbul'da oynanacak gruptaki son maçta forma giyemeyecek. Serdar, Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçında da kırmızı kartla ihraç edilmişti.