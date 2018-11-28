Galatasaray'dan ayrılık açıklaması!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'dan ayrılık açıklaması!

Galatasaray'dan ayrılık açıklaması!

'ın, Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldığı yönünde çıkan haberleri sonrası yalanlama geldi.

Kulüpler Birliği, ve için verilen kararının geri çekilmesini talep etmesinin ardından, bundan böyle Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Bu haberler üzerine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yalanlama geldi. İşte o açıklama:

"Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmama gibi bir durum söz konusu değil, böyle bir karar almadık."

  1. 28.11.2018 17:42
  2. Güncelleme: 28.11.2018 18:27
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