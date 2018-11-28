Kulüpler Birliği, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etmesinin ardından, Galatasaray bundan böyle Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Bu haberler üzerine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yalanlama geldi. İşte o açıklama:

"Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmama gibi bir durum söz konusu değil, böyle bir karar almadık."