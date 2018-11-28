Galatasaray'dan ayrılık açıklaması!
Galatasaray'ın, Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldığı yönünde çıkan haberleri sonrası yalanlama geldi.
Kulüpler Birliği, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etmesinin ardından, Galatasaray bundan böyle Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldığı yönünde haberler çıkmıştı.
Bu haberler üzerine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yalanlama geldi. İşte o açıklama:
"Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmama gibi bir durum söz konusu değil, böyle bir karar almadık."
- 28.11.2018 17:42
- Güncelleme: 28.11.2018 18:27
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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