Ali Dürüst istifa etti
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    istifa etti

    <a href="/index/ali-durust?id=567b4f13-5c62-4036-b5e7-fda2980793b4" class="" rel="tag">Ali Dürüst</a> istifa etti

    maçı sonrası taraftarlarının federasyondaki görevinden istifa etmesini istediği ’ün tepkisi gecikmedi.

    , dün yaptığı açıklamayla Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini belirtti.
    1. 25.11.2018
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