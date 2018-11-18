Fatih Terim minikleri izledi – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    minikleri izledi

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> minikleri izledi

    Galatasaray Teknik Direktörü , ’nde U9 minik takımını ziyaret etti

    Miniklerin maçını takip eden tecrübeli çalıştırıcı, sporcular ve antrenörler ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.
    1. 18.11.2018
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