Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar'ın acı günü
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Galatasaraylı basketbolcu 'ın acı günü

    Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar'ın acı günü

    A ve 'ın genç oyuncusu 'ın annesi vefat etti.

    A ve 'ın genç oyuncusu 'ın annesi vefat etti.

    Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erkek basketbol takımı oyuncularımızdan Ege Arar'ın annesi Dr. Füsun Arar'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

    1. 16.11.2018 13:51
    2. Güncelleme: 16.11.2018 14:03
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