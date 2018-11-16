Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar'ın acı günü
A Milli Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Ege Arar'ın annesi Füsun Arar vefat etti.
A Milli Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Ege Arar'ın annesi Füsun Arar vefat etti.
Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erkek basketbol takımı oyuncularımızdan Ege Arar'ın annesi Dr. Füsun Arar'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
- 16.11.2018 13:51
- Güncelleme: 16.11.2018 14:03
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
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Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Toplam 2
Yorum
Galatasaraylı Harika bir haber..Yunanlılara karşı kazanılan her zaferde göğsüm iki kat kabarıyor...NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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