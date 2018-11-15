Mustafa Cengiz yeniden PFDK'da!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üst üste 3. kez PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği''nce yapılan açıklama şöyle;
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 15.11.2018 16:43
- Güncelleme: 15.11.2018 17:21
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 2
Yorum
Berlin Çok iyi özetlemiş. Mükemmel özetlemiş. 4-2 kazanacaktı Fener. Süper olurdu
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‘Futbol tarihi bunu unutmaz’
Toplam 2
Yorum
Berlin İsmail hoca olabilir. Ama Blanc olmasın. O olmaz gibi Ha Cocu ha Blanc. Bence transferlerde yanlış olundu biraz. Ama Fener geliyor. Bilin
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Fatih Terim: "Ağır tahrik var"
Toplam 1
Yorum
uzman analist asıl suçlu jailson ve soldadoymuş yav zaten biri 8 biri 6 maç ceza aldı siz neden bahsediyosunuz.
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