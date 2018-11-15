Mustafa Cengiz yeniden PFDK'da! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    yeniden 'da!

    Mustafa Cengiz yeniden PFDK'da!

    Başkanı üst üste 3. kez 'ya sevk edildi

    Kulübü ve Başkan , "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edildi.

    TFF Hukuk Müşavirliği''nce yapılan açıklama şöyle;

    "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
    1. 15.11.2018 16:43
    2. Güncelleme: 15.11.2018 17:21
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