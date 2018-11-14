Belhanda’ya yol göründü
Oyuncunun temsilcisi D’avila, “Kendisi şu anda Galatasaray’a konsantre olmuş durumda. Fakat heyecan verici bir teklif gelir ve G.Saray da kabul ederse Belhanda Ocak’ta ayrılabilir” dedi
CEZAYA SAYGILIYIZ
Aynı zamanda Badou Ndiaye'nin de temsilcisi olan William D'avila, Senegalli oyuncuya verilen 5 maçlık cezaya saygılı olduklarını söyledi. Ünlü menajer, "Cezayla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey yok. Saygı duymak zorundayız; zaten bir maç gitti, 4 maç kaldı. Badou Ndiaye artık bunu düşünmüyor, geleceğe bakıyor. Cezası bittikten sonra hazır durumda olmak istiyor. Galatasaray'la bu sezon şampiyon olmak istiyor" dedi.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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