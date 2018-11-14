Belhanda’ya yol göründü – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ya yol göründü

    <a href="/index/belhanda?id=1aa8edda-3df9-4e56-9888-213c70eb929b" class="" rel="tag">Belhanda</a>’ya yol göründü

    Oyuncunun temsilcisi D’avila, “Kendisi şu anda ’a konsantre olmuş durumda. Fakat heyecan verici bir teklif gelir ve G.Saray da kabul ederse Ocak’ta ayrılabilir” dedi

    Galatasaray'da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve zaman zaman tepki çeken Younes 'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun satış yetkisine sahip olan William D'avila, 'nın birçok kulüp tarafından takip edildiğini ve devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi. BELHANDA'nın son dönemde iyi futbol sergilemeye başladığını ve dikkat çektiğini kaydeden D'avila, "Kendisi şu anda 'ın başarısına konsantre olmuş durumda. Fakat yeni bir heyecanı ifade eden bir teklif görürse ve bu teklif tarafından olumlu bulunursa, Belhanda Ocakta ayrılabilir" dedi. RADYOSPOR'da Özgür Sancar'a konuşan William D'avila, kulüp ismi vermekten de kaçınmadı: "Belhanda iyi bir oyuncu ve bence hâlâ genç. Monaco ve 'un Belhanda'nın son durumunu takip ettiğini söyleyebilirim." 28 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    CEZAYA SAYGILIYIZ
    Aynı zamanda Badou Ndiaye'nin de temsilcisi olan William D'avila, Senegalli oyuncuya verilen 5 maçlık cezaya saygılı olduklarını söyledi. Ünlü menajer, "Cezayla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey yok. Saygı duymak zorundayız; zaten bir maç gitti, 4 maç kaldı. Badou Ndiaye artık bunu düşünmüyor, geleceğe bakıyor. Cezası bittikten sonra hazır durumda olmak istiyor. Galatasaray'la bu sezon şampiyon olmak istiyor" dedi.
    1. 14.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ya yol göründü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN