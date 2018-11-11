Teknik direktör Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş, futbolcular Donk, Ndiaye ve Rodrigues cezalı; Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando ile Eren de sakat... Fenerbahçe derbisinden ağır yaralı çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke'ye mağlup olan Galatasaray, Kayseri deplasmanında rahat bir nefes aldı. 17 kişilik maç kadrosuyla Kayseri'ye giden sarıkırmızılılar, tüm olumsuzluklara rağmen 3 puanı aldı. Zorlu deplasmanda rakibine üstünlük sağlayan Aslan, karşılaşmaya hızlı başladı.



SON SÖZÜ ÖMER SÖYLEDİ



Galatasaray, aradığı golü 18. dakikada buldu. Feghouli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleciden dönen topu takip eden Onyekuru, Cimbom'u öne geçirdi: 0-1. İkinci 45'e iyi başlayan yine Galatasaray'dı. Sinan ve Belhanda ile pozisyonlara giren sarı-kırmızılılarda Onyekuru, bir kez daha sahneye çıktı. 74'te Selçuk'un pasına hareketlenen Nijeryalı futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçta son sözü ise 88'de Ömer Bayram söyledi: 0-3.



GALATASARAY'DA ZORAKİ DEĞİŞİM



Aslan, Kayseri deplasmanına farklı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe derbisinde forma giyen ve ceza alan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in yokluğunda Linnes'i de dinlendiren teknik heyet; Mariano, Feghouli, Selçuk İnan ve Maicon'u 11'de sahaya sürdü. Eksikler nedeniyle Galatasaray'ın özellikle orta alandaki alternatif sayısı düştü.



Cimbom'un maç kadrosu 17'de kaldı



Galatasaray'da eksikliklerin çokluğu kulübeye yansıdı. Süper Lig takımlarının 21 kişilik kadroyla maçlara çıkma hakkı bulunurken, sarıkırmızılıların yedek kulübesinde dün akşam yalnızca 6 futbolcu vardı. İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik, Cimbom'un yedek soyunan isimleriydi.