Kayserispor 0-3 Galatasaray
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Eksik Aslan Kayseri'yi ezdi geçti!

    Eksik Aslan Kayseri'yi ezdi geçti!

    Derbiden ağır yaralı çıkan G.Saray, Kayseri’de hayat buldu. Maç kadrosu bile eksik kalan sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün olduğu 90 dakikada 3 puanın sahibi oldu

    Teknik direktör , yardımcısı Hasan Şaş, futbolcular Donk, Ndiaye ve Rodrigues cezalı; Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando ile Eren de sakat... Fenerbahçe derbisinden ağır yaralı çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke'ye mağlup olan , Kayseri deplasmanında rahat bir nefes aldı. 17 kişilik maç kadrosuyla Kayseri'ye giden sarıkırmızılılar, tüm olumsuzluklara rağmen 3 puanı aldı. Zorlu deplasmanda rakibine üstünlük sağlayan Aslan, karşılaşmaya hızlı başladı.

    SON SÖZÜ ÖMER SÖYLEDİ

    , aradığı golü 18. dakikada buldu. Feghouli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleciden dönen topu takip eden Onyekuru, Cimbom'u öne geçirdi: 0-1. İkinci 45'e iyi başlayan yine Galatasaray'dı. Sinan ve Belhanda ile pozisyonlara giren sarı-kırmızılılarda Onyekuru, bir kez daha sahneye çıktı. 74'te Selçuk'un pasına hareketlenen Nijeryalı futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçta son sözü ise 88'de söyledi: 0-3.

    GALATASARAY'DA ZORAKİ DEĞİŞİM

    Aslan, Kayseri deplasmanına farklı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe derbisinde forma giyen ve ceza alan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in yokluğunda Linnes'i de dinlendiren teknik heyet; Mariano, Feghouli, ve Maicon'u 11'de sahaya sürdü. Eksikler nedeniyle Galatasaray'ın özellikle orta alandaki alternatif sayısı düştü.

    Cimbom'un maç kadrosu 17'de kaldı

    Galatasaray'da eksikliklerin çokluğu kulübeye yansıdı. Süper Lig takımlarının 21 kişilik kadroyla maçlara çıkma hakkı bulunurken, sarıkırmızılıların yedek kulübesinde dün akşam yalnızca 6 futbolcu vardı. İsmail Çipe, , Martin Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik, Cimbom'un yedek soyunan isimleriydi.

    1. 10.11.2018 20:58
    2. Güncelleme: 11.11.2018 01:53
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