Eksik Aslan Kayseri'yi ezdi geçti!
Derbiden ağır yaralı çıkan G.Saray, Kayseri’de hayat buldu. Maç kadrosu bile eksik kalan sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün olduğu 90 dakikada 3 puanın sahibi oldu
Teknik direktör Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş, futbolcular Donk, Ndiaye ve Rodrigues cezalı; Emre Akbaba, Nagatomo, Fernando ile Eren de sakat... Fenerbahçe derbisinden ağır yaralı çıkan, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke'ye mağlup olan Galatasaray, Kayseri deplasmanında rahat bir nefes aldı. 17 kişilik maç kadrosuyla Kayseri'ye giden sarıkırmızılılar, tüm olumsuzluklara rağmen 3 puanı aldı. Zorlu deplasmanda rakibine üstünlük sağlayan Aslan, karşılaşmaya hızlı başladı.
SON SÖZÜ ÖMER SÖYLEDİ
Galatasaray, aradığı golü 18. dakikada buldu. Feghouli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleciden dönen topu takip eden Onyekuru, Cimbom'u öne geçirdi: 0-1. İkinci 45'e iyi başlayan yine Galatasaray'dı. Sinan ve Belhanda ile pozisyonlara giren sarı-kırmızılılarda Onyekuru, bir kez daha sahneye çıktı. 74'te Selçuk'un pasına hareketlenen Nijeryalı futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçta son sözü ise 88'de Ömer Bayram söyledi: 0-3.
GALATASARAY'DA ZORAKİ DEĞİŞİM
Aslan, Kayseri deplasmanına farklı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe derbisinde forma giyen ve ceza alan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'in yokluğunda Linnes'i de dinlendiren teknik heyet; Mariano, Feghouli, Selçuk İnan ve Maicon'u 11'de sahaya sürdü. Eksikler nedeniyle Galatasaray'ın özellikle orta alandaki alternatif sayısı düştü.
Cimbom'un maç kadrosu 17'de kaldı
Galatasaray'da eksikliklerin çokluğu kulübeye yansıdı. Süper Lig takımlarının 21 kişilik kadroyla maçlara çıkma hakkı bulunurken, sarıkırmızılıların yedek kulübesinde dün akşam yalnızca 6 futbolcu vardı. İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik, Cimbom'un yedek soyunan isimleriydi.
- 10.11.2018 20:58
- Güncelleme: 11.11.2018 01:53
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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