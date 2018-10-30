Derbi öncesi kurban kesilecek
Sakatlar ordusuna dönen G.Saray’da İkinci Başkan Albayrak, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya’da kurban kestirecek.
Malatya dönüşü Fatih Terim ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dertleşti. "Ben yönetici olarak bu kadar şanssızlık görmedim. Sen hocam?'' diyen soran Albayrak'a, Terim de, "Ben de hoca olarak bu kadar sakatlığa şahit olmamıştım'' yanıtını verdi. Nazara inanan Albayrak, yakın çevresine, "Sakat vermeden maç bitiremiyoruz. Fatih Hoca'nın kızı Buse trafik kazası yaptı, kardeşim acil servise kaldırıldı. Fener derbisi öncesinde Florya'da kurban kestireceğim'' dedi. Albayrak, derbi için perşembe gecesi takımla kampa girecek.
SABAH
- 30.10.2018 07:07
- Güncelleme: 30.10.2018 08:45
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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