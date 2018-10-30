Derbi öncesi kurban kesilecek – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Derbi öncesi kurban kesilecek

    Derbi öncesi kurban kesilecek

    Sakatlar ordusuna dönen G.Saray’da İkinci Başkan Albayrak, derbisi öncesi Florya’da kurban kestirecek.

    dönüşü ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dertleşti. "Ben yönetici olarak bu kadar şanssızlık görmedim. Sen hocam?'' diyen soran Albayrak'a, Terim de, "Ben de hoca olarak bu kadar sakatlığa şahit olmamıştım'' yanıtını verdi. Nazara inanan Albayrak, yakın çevresine, "Sakat vermeden maç bitiremiyoruz. Fatih Hoca'nın kızı Buse trafik kazası yaptı, kardeşim acil servise kaldırıldı. Fener derbisi öncesinde Florya'da kurban kestireceğim'' dedi. Albayrak, derbi için perşembe gecesi takımla kampa girecek.

    SABAH

    1. 30.10.2018 07:07
    2. Güncelleme: 30.10.2018 08:45
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