Galatasarayda büyük çatlak! Fatih Terim... - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray'da büyük çatlak! Fatih Terim...

    Malatyaspor yenilgisi sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yollayan Fatih Terim; Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon'un ardından Belhanda de ile karşı karşıya geldi. Tecrübeli teknik adamın sürekli futbolcularla gerilim yaşaması Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor... Ortaya çıkan bu tablo, saha içine olumsuz sonuç olarak yansıyor.

    30 Ekim 2018 Salı, 00:53:27 Güncelleme: 01:51:52
    Galatasarayda büyük çatlak! Fatih Terim...

    Malatya deplasmanında hem maçı hem de liderliği kaybeden Galatasaray'da sıkıntı büyük... Fenerbahçe derbisi öncesi herkes sakatlıklardan şikayet ederken, takımdaki asıl sıkıntı çok başka...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda büyük çatlak! Fatih Terim...

    Takvim'in haberine göre Fatih Terim ve oyuncular arasında sorun yaşanıyor.

    Galatasarayda büyük çatlak! Fatih Terim...

    BELHANDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

    Daha önce Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon ile karşı karşıya gelen tecrübeli hoca, Malatya maçı sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yolladı. Terim'in özellikle Belhanda'ya tepki gösterdiği öğrenildi.

    Galatasarayda büyük çatlak! Fatih Terim...

    FLORYA'YA HUZUR NASIL GELECEK

    Terim'in son zamanlarda sürekli oyuncularla karşı karşıya gelmesi Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor.

    Galatasarayda büyük çatlak! Fatih Terim...

    Bu durum da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor. Florya'da huzurun nasıl geleceği ise merak ediliyor.

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