Galatasarayda büyük çatlak! Fatih Terim... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da büyük çatlak! Fatih Terim...
Malatyaspor yenilgisi sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yollayan Fatih Terim; Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon'un ardından Belhanda de ile karşı karşıya geldi. Tecrübeli teknik adamın sürekli futbolcularla gerilim yaşaması Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor... Ortaya çıkan bu tablo, saha içine olumsuz sonuç olarak yansıyor.
30 Ekim 2018 Salı, 00:53:27
Güncelleme: 01:51:52
Malatya deplasmanında hem maçı hem de liderliği kaybeden Galatasaray'da sıkıntı büyük... Fenerbahçe derbisi öncesi herkes sakatlıklardan şikayet ederken, takımdaki asıl sıkıntı çok başka...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre
Fatih Terim ve oyuncular arasında sorun yaşanıyor.
BELHANDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Daha önce Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon ile karşı karşıya gelen tecrübeli hoca, Malatya maçı sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yolladı. Terim'in özellikle Belhanda'ya tepki gösterdiği öğrenildi.
FLORYA'YA HUZUR NASIL GELECEK
T erim'in son zamanlarda sürekli oyuncularla karşı karşıya gelmesi Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor.
Bu durum da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor.
Florya'da huzurun nasıl geleceği ise merak ediliyor.
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