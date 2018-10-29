Galatasaray "sakat"a geldi – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    "sakat"a geldi

    Galatasaray "sakat"a geldi

    Spor Toto 'de deplasmanda Evkur 'a yenilerek zirve yarışında yara alan , son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.

    Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda birçok futbolcu ciddi sakatlıklar yaşadı. 'ın Spor Toto 'in 7. haftasında 'u 1-0 yendiği maçta başlayan sakatlıklar, sonraki müsabakalarda da devam etti.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Emre Akbaba ve sakatlık geçirdi. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba sezonun ilk yarısını kapatırken, Eren Derdiyok ise Porto ve müsabakalarında forma giyemedi.

    Milli maçlar nedeniyle 8. haftadan sonra Süper Lig'e ara verilirken, Nijerya 'ndan sakat dönen Henry Onyekuru, son 3 resmi müsabakada takımdan ayrı kaldı.

    - BURSASPOR MAÇINDA 3 SAKAT

    Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ile oynadığı maçta 3 futbolcu sakatlık yaşadı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık geçiren , Sofiane Feghouli ve Reges, müsabakaya devam edemedi.

    Bu 3 futbolcu da sakatlıkları nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki 04 ve Süper Lig'deki Evkur müsabakalarında takımlarını yalnız bıraktı.

    - SCHALKE 04 MAÇINDA 2 SAKAT

    Galatasaray'ın Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmada ve Eren Derdiyok sakatlık geçirdi.

    Karşılaşmada göğsüne darbe alan Japon futbolcu Nagatomo, akciğer sönmesi nedeniyle ameliyat edildi. Eren Derdiyok ise Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımdaki yerini alamadı.

    Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ise Younes Belhanda rahatsızlığı, Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

    - BU DÖNEMDE 6 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI

    Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son bir ayda çıktığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazandı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

    Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.

    - 6 MAÇTA SADECE 3 GOL ATTI

    Galatasaray'da özellikle hücum mevkisinde yaşanan sakatlıklar gol yollarında takımı sıkıntıya soktu.

    Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında sadece 3 kez ağları havalandırdı. Galatasaray, galip geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor ile berabere biten Bursaspor maçlarında bir kez topu ağlarla buluşturdu.

    Galatasaray, kaybettiği Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 müsabakalarında ise skor üretemedi.

    - KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK

    Galatasaray'ın peş peşe çıkacağı iki önemli karşılaşma öncesinde sakat futbolcuların durumu teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

    Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü derbide 'yi konuk edecek sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım Salı günü de Schalke 04 ile deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

    Galatasaray'da sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba'nın yanı sıra Yuto Nagatomo'nun bu maçlarda görev alması beklenmiyor. Tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando, Feghouli ve Onyekuru ise söz konusu müsabakalara yetiştirilmeye çalışılıyor.

    Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı olan Mariano Filho ise Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.



    1. 29.10.2018 12:48
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