Galatasaray'ın rakibi Schalke evinde yenildi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 2-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Bundesliga'nın 8. haftasında Veltins Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.
Werder Bremen, 43 ve 66. dakikalarda Maximilian Eggestein'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Schalke 04, son iki haftada Mainz ve Fortuna Düsseldorf galibiyetlerinin ardından bu hafta sahadan puansız ayrıldı.?
Schalke 04'te Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, 69. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte ilk 11'de maça başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 78 dakika oyunda kaldı.
Werder Bremen, 17 puanla 2. sıraya yükselirken, Schalke 04, 6 puanla 16. sıraya geriledi.
- 20.10.2018 21:59
- Güncelleme: 20.10.2018 22:59
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Yorum
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
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Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Galatasaray'ın rakibi Schalke evinde yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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