Galatasaray'ın rakibi Schalke evinde yenildi – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'ın rakibi evinde yenildi

    Galatasaray'ın rakibi Schalke evinde yenildi

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 04, sahasında 'e 2-0 yenildi.

    D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da ile karşılaşacak 04, Bundesliga'nın 8. haftasında Veltins Arena'da 'i konuk etti.

    Werder Bremen, 43 ve 66. dakikalarda Maximilian Eggestein'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

    Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Schalke 04, son iki haftada Mainz ve Fortuna Düsseldorf galibiyetlerinin ardından bu hafta sahadan puansız ayrıldı.?

    Schalke 04'te Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, 69. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte ilk 11'de maça başlayan eski milli futbolcu 78 dakika oyunda kaldı.
    Werder Bremen, 17 puanla 2. sıraya yükselirken, Schalke 04, 6 puanla 16. sıraya geriledi.

    1. 20.10.2018 21:59
    2. Güncelleme: 20.10.2018 22:59
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