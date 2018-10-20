Abdurrahim Albayrak: "1 puan 1 puandır" – Fotomaç – 20 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    : "1 puan 1 puandır"

    <a href="/index/abdurrahim-albayrak?id=a53106bb-286b-4ab5-b65d-826cd41daad0" class="" rel="tag">Abdurrahim Albayrak</a>: "1 puan 1 puandır"

    İkinci Başkanı , ’dan aldıkları 1 puanın önemli olduğunu belirterek, “Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır” dedi.

    'in 9. haftasında , sahasında ile berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İkinci Başkanı , "Şanssız bir gün yaşadık. Ben hayatımdaki ilk defa ilk 25 dakikada 3 tane sakatlık gördüm. İkinci devre yapacağımız değişiklikleri, hocanın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarı şanssızlığımız devam etmedi. 10 kişi de kalabilirdik. 1 puan aldık. Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır. Ama çok önemli maç öncesi 3 tane sakatlık verdi. Esas üzücü olan o" diye konuştu.

    "ŞANSSIZ BİR GÜNDÜ BUGÜN"
    Şanssızlıkların arasında başladığını ifade eden Albayrak, "Birkaç tane milli takımdan sakat döndü. de sakatlıklarımıza 3 tane eklendi. Onlarla ilgili hocam ve doktor açıklama yapar. Şanssız bir gündü . Her şeyde bir hayır vardır. 1 puan da 1 puandır. Yapacak bir şey yok. bu, yenersin de, yenilirsin de. Bugün almış olduğumuz 1 puan da önemli 1 puandır. Bunu da unutmamak lazım" şeklinde konuştu.

    Abdürrahim Albayrak: 1 puan 1 puandır

    1. 19.10.2018 23:06
    2. Güncelleme: 20.10.2018 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "1 puan 1 puandır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN