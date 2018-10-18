Galatasaray'da sakatlık şoku!
Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu dokuzuncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Selçuk İnan, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk, tedavisinin ardından bugün saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Norveç Milli Takımı'ndan dönen Martin Linnes, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Fas Milli Takımı'ndan dönen Younes Belhanda'nın milli takımındaki antrenman sonrası sol kasığında tespit edilen ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine başlandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrıhisseden Garry Rodrigues'in tedavisine başlandı.
Fernando Muslera, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray Futbol Takımı, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 17.10.2018 20:37
- Güncelleme: 18.10.2018 01:40
-
Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
-
Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
-
Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Galatasaray'da sakatlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.