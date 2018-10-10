Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'da maçı hazırlıkları başladı

    Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

    , 'in 9. haftasında ile 19 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, nabız aralıklarına göre 30 dakikalık parkurlu koşu yaptı. İdman, denge hareketlerinin ardından yapılan soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

    ve , fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı programda çalışırken izinli olan Badou Ndiaye idmana katılmadı.

    Milli takım kamplarında bulunan , , Garry Rodrigues, Younes , Martin Linnes, , Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli idmanda yer almadı.

    Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 10.10.2018 20:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN