Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 19 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, nabız aralıklarına göre 30 dakikalık parkurlu koşu yaptı. İdman, denge hareketlerinin ardından yapılan soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı programda çalışırken izinli olan Badou Ndiaye idmana katılmadı.
Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli idmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 10.10.2018 20:07
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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