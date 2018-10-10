Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, nabız aralıklarına göre 30 dakikalık parkurlu koşu yaptı. İdman, denge hareketlerinin ardından yapılan soğuma çalışmalarıyla sona erdi.

Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı programda çalışırken izinli olan Badou Ndiaye idmana katılmadı.

Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.