Schalke 04'ün çıkışı sürüyor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’u 2-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, Bundesliga'nın 7. haftasında Merkur Spiel Arena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.
İlk 45 dakikası golsüz tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 48. dakikada Weston McKennie ve 53. dakikada Guido Burgstaller ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Weston McKennie'nin attığı golün pasını, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar verdi. İlk 11'de sahaya çıkan Suat Serdar, 62. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.
Fortuna Düsseldorf ekibinde ise milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı.
Geçen hafta Mainz 05'i tek golle yenerek bu sezon Bundesliga'da ilk galibiyetini alan, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen mavi-beyazlı takım, böylelikle üst üste 3 galibiyet elde ederek çıkış yakaladı.
Schalke 04, sıralamada maç fazlasıyla 6 puanla 14. sıraya yükselirken, Fortuna Düsseldorf ise 5 puanla 17. sıraya geriledi.
- 6.10.2018 19:04
- Güncelleme: 7.10.2018 01:22
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Schalke 04'ün çıkışı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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