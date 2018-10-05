Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 3. kez rakip
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu maçların ikisini de Terim kazandı. İki teknik adam en son 2013 yılının mart ayında karşılaşmıştı.
3. RANDEVU
Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi. Bu iki maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor ve Başakşehir'in başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu iki müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.
İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle:
30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0
14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1
- 5.10.2018 11:26
- Güncelleme: 5.10.2018 11:31
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 3. kez rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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