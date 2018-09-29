Dadaş’ta tek değişiklik
Büyükşehir ?Erzurumspor'da son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gidildi.
Büyükşehir ?Erzurumspor'da son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gidildi. MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Egemen Korkmaz, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Egemen'in yerine Stephane Acka forma giydi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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