Dadaş’ta tek değişiklik – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Dadaş’ta tek değişiklik

    Dadaş’ta tek değişiklik

    Büyükşehir ?Erzurumspor'da son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gidildi.

    Büyükşehir ?Erzurumspor'da son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gidildi. MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de forma giyen , sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Egemen'in yerine Stephane Acka forma giydi.

    1. 29.9.2018
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