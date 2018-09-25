Ozan rahat değil
Teknik direktör Fatih Terim'in Türk futboluna kazandırdığı son yetenek olan Ozan Kabak, Akhisar maçında dengeli bir performans sergileyemedi.
Teknik direktör Fatih Terim'in Türk futboluna kazandırdığı son yetenek olan Ozan Kabak, Akhisar maçında dengeli bir performans sergileyemedi. Kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmasa da bu andan itibaren güvenli bir futbol oynamadı. 18 yaşındaki oyuncu özellikle Akhisar'ın hızlısı Manu karşısında aksadı.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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