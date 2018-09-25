Ozan rahat değil

Teknik direktör Fatih Terim'in Türk futboluna kazandırdığı son yetenek olan Ozan Kabak, Akhisar maçında dengeli bir performans sergileyemedi. Kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmasa da bu andan itibaren güvenli bir futbol oynamadı. 18 yaşındaki oyuncu özellikle Akhisar'ın hızlısı Manu karşısında aksadı.