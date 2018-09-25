Ozan rahat değil – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Ozan rahat değil

    Ozan rahat değil

    'in Türk futboluna kazandırdığı son yetenek olan , Akhisar maçında dengeli bir performans sergileyemedi.

    'in Türk futboluna kazandırdığı son yetenek olan , Akhisar maçında dengeli bir performans sergileyemedi. Kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmasa da bu andan itibaren güvenli bir oynamadı. 18 yaşındaki oyuncu özellikle Akhisar'ın hızlısı Manu karşısında aksadı.

    1. 25.9.2018
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