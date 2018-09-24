Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkını elde edecek ülke, 27 Eylül'de UEFA'nın Nyon'daki merkezinde saat 15.45'te başlayacak törende açıklanacak. Başkan Cengiz de 27 Eylül'deki adaylık süreci için, "Futbolla yatıp kalkan bir ülke bu şampiyonayı hak ediyor. UEFA, 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli" ifadelerini kullandı. DAHA önce Türkiye'nin futbolda büyük bir atılım içinde olduğunu UEFA ile yapılan toplantılarda da vurguladıklarını belirten Cengiz, "Bir ülkede, bir ulusta, herhangi uluslararası büyük şampiyonalar, buna olimpiyatlarda dahil, yapıldıktan sonra o şampiyonanın etkisiyle olumlu ivmeler yaşanıyor. Bu şampiyonanın alınması F.Bahçe ya da G.Saray için değil, ülkemiz için çok önemli. Ülkemizin futbolda gelişimi müthiş. UEFA'da 30'lu sıralarda olsak da inşallah ilk 3 sıraya ulaşacağız. Sunumumuzda UEFA'ya Türkiye'nin sporda büyük bir sıçrama yapacağını anlattık. Tabii ki her ülke bu tür turnuvaları almak ister. Rakip ülke Almanya da almak istiyor ama futbolun geleceği için söylüyorum; bu sözlerim UEFA'ya ulaşırsa, UEFA kararını sadece ülkelerin mevcut ekonomik durumlarına göre değerlendirmemeli. Türkiye, futbolla yatıp kalkan bir ülke olarak 2024'ü hak ediyor. UEFA, 2024'ü futbol ülkesi olan Türkiye'ye vermeli" diye konuştu.



BAŞKAN ÜZÜLDÜ

Başkan Mustafa Cengiz, G.Saray'ı Akhisar'da da yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Başkan Cengiz, Ege ekibi karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrasında stadı üzgün bir şekilde terk etti.



UEFA'YA MARKAJ

Başkan Mustafa Cengiz, Euro 2024 için UEFA'ya, 33 binin üzerinde 20 stadın inşa edildiğini, yapılan 405 salonu anlattıklarını belirtti. Başkan Cengiz, "Bunu yaklaşık her sunumumuzda da ifade ettik" dedi.