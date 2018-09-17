Fatih Terim'den Ozan Kabak kararı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı ilk maçında genç Ozan Kabak yedek, iyileşen Maicon ise 11'de.
Sol ayağındaki sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu, dünkü taktik antrenmanda as takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, savunmanın göbeğini Maicon-Serdar Aziz ikilisinden oluşturdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından "Maicon'un Lokomotiv Moskova maçında oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz" demişti. Sol ayağındaki ödem dağılan Brezilyalı futbolcu iyileşti ve dünkü taktik idmanda as takımda görev yaptı. Kasımpaşa'ya karşı performansıyla alkış alan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı takımdan kesen Fatih Terim, stoper ikilisini Maicon-Serdar Aziz'den oluşturdu. İmparator'un yarınki Lokomotiv Moskova maçında Brezilyalı savunmacının tecrübesine güvendiği öğrenildi.
- 17.9.2018 08:17
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Aslan'ın rakipleri puanları paylaştı!
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA GS TURKIYEDE LIGDE BIRINCI, SAMPIYONLAR LIGI GRYPDA BIRINCI, GS VE TERIM DUSMANLARI RIDVAN, RUSTU, DEMIRKOL ACABA NE DICEKLER/
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA GS VE TERIM DUSMANI DEMIRKOL SOYLUYECEK LAF BULAMAYINCA PENALTI ALDI DIYOR FUTBOLDAN GELMIYENLER GIDIN ARTIK GS LIGDE VE S.L. BIRINCI
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
çakmaz Ahmet abi Garry seni sordu yok dedik...
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