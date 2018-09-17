Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek mi?
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'den kararı!

    Fatih Terim'den Ozan Kabak kararı!

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynayacağı ilk maçında genç yedek, iyileşen Maicon ise 11'de.

    Sol ayağındaki sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu, dünkü taktik antrenmanda as takımla birlikte çalıştı. , savunmanın göbeğini Maicon-Serdar Aziz ikilisinden oluşturdu.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazandıkları maçının ardından "Maicon'un maçında oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz" demişti. Sol ayağındaki ödem dağılan Brezilyalı futbolcu iyileşti ve dünkü taktik idmanda as takımda görev yaptı. Kasımpaşa'ya karşı performansıyla alkış alan 18 yaşındaki 'ı takımdan kesen Fatih Terim, stoper ikilisini Maicon-Serdar Aziz'den oluşturdu. İmparator'un yarınki Lokomotiv Moskova maçında Brezilyalı savunmacının tecrübesine güvendiği öğrenildi.

    1. 17.9.2018 08:17
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