Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'da mesaisi başladı

    Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

    , 'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında dün akşam Aytemiz Alanyaspor önünde tam süre forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada sürat çalışması ve interval koşular gerçekleştirdi. Garry Rodrigues, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koşu çalışması yaptı.
    Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 28.8.2018 14:34
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