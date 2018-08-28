Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28.8.2018 14:34
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Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı
Toplam 3
Yorum
Barzinho 15 mılyon euro cok bu adama o parayı verıyorsan abuobakarı da alabılırsın baskan ne gerek var kumara
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Hoşgeldin Ekuban
Toplam 6
Yorum
gıybet çok doğru transfer. üç kuruşa aldın,tutarsa tutar. tutmazsa yolla gitsin. trabzon para harcayacak dönemde değil. bu gibi ufak riskler alınır
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Comolli fiyaskosu! Marco Fabian...
Toplam 18
Yorum
fb cözum ne bılıyormusun eldekı genclerı yetiştirmek 2 sene sampıon olmayalım ama gencler oynasın yetşsınler
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