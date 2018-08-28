Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!

    Spor Toto Süper Lig'in 18 ekibinin her biri için vazgeçilmez konumdaki takımın en uzun süre forma giyen 'bayrak adamları' sizin için derledik..
    28 Ağustos 2018 Salı, 14:17:18 Güncelleme: 14:53:48
    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
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    • 18
    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!

    Futbolcu: Halil Akbunar
    Yaş: 24
    Kulüp: Göztepe
    Takımdaki süre: 818 Gün

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
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    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!

    Futbolcu: Erhan Çelenk
    Yaş: 29
    Kulüp: BB Erzurumspor
    Takımdaki süre: 1.123 Gün

    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
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    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!

    Futbolcu: Deniz Türüç
    Yaş: 25
    Kulüp: Kayserispor
    Takımdaki süre: 1.154 Gün

    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
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    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!

    Futbolcu: Milan Lukac
    Yaş: 32
    Kulüp: Akhisarspor
    Takımdaki süre: 1.154 Gün

    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
    • 5
    • 18
    Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!

    Futbolcu: Altay Bayındır
    Yaş: 20
    Kulüp: MKE Ankaragücü
    Takımdaki süre: 1.304 Gün

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