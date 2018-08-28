Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!

Spor Toto Süper Lig'in 18 ekibinin her biri için vazgeçilmez konumdaki takımın en uzun süre forma giyen 'bayrak adamları' sizin için derledik..

28 Ağustos 2018 Salı, 14:17:18 Güncelleme: 14:53:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





