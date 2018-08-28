Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
Spor Toto Süper Lig'in 18 ekibinin her biri için vazgeçilmez konumdaki takımın en uzun süre forma giyen 'bayrak adamları' sizin için derledik..
28 Ağustos 2018 Salı, 14:17:18
Güncelleme: 14:53:48
Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
Futbolcu: Halil Akbunar
Yaş: 24
Kulüp: Göztepe
Takımdaki süre: 818 Gün
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
Futbolcu: Erhan Çelenk
Yaş: 29
Kulüp: BB Erzurumspor
Takımdaki süre: 1.123 Gün
Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
Futbolcu: Deniz Türüç
Yaş: 25
Kulüp: Kayserispor
Takımdaki süre: 1.154 Gün
Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
Futbolcu: Milan Lukac
Yaş: 32
Kulüp: Akhisarspor
Takımdaki süre: 1.154 Gün
Süper Lig kulüplerinin bayrak adamları!
Futbolcu: Altay Bayındır
Yaş: 20
Kulüp: MKE Ankaragücü
Takımdaki süre: 1.304 Gün