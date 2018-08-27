Hasret bitiyor

Galatasaraylıların bir haftadır yolunu gözlediği Badou Ndiaye, bugün İstanbul'da olacak. Galatasaray Kulübü'nün cumartesi akşamı transferini KAP'a bildirdiği oyuncu, Alanyaspor maçında Türk Telekom Stadı'nda olacak ve taraftarları selamlayacak.



HAFTAYA SAHADA

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor maçında yeniden Galatasaray formasını giymesi beklenilen Ndiaye için sarı-kırmızılı ekip, Stoke City'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Başarılı oyuncu da yıllık 3 milyon euro kazanacak.



FELİX DİNLENME TESİSLERİ'NDE!

Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in "Pazartesi veya Salıya gelir" dediği Ndiaye'nin gelişinin sürekli ertelenmesi taraftarları isyan noktasına getirdi. Bu durum Twitter ahalisinin de diline düştü. İşte o esprili mesajlardan bazıları:



* Badou Ndiaye, İngiltere'den çıktı yürüyerek geliyor. Şu anda Felix dinlenme tesislerine girdi. İstanbul'a 4100 km. kaldı. Ancak gelir! @Galatasaray1417



* Ndiaye 80 günde devri alem yapıyor herhalde. @Gs1905Gkhn



* Ben de çıldırdım artık. Gel artık Ndiaye... @merenkul10



* Kayınpeder toprak oldu hala Ndiaye yok. @oezcimbomlu



* Bu kara oğlan bug'ta falan mı kaldı! Reset atın şu liglere. @neves1905