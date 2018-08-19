2. Ligi'nde 24 golle 'gol kralı' olan, G.Saray'ı tuttuğunu açıkladı. Nimes'in Ligue 1'e çıkmasında önemli rol oynayan genç forvet, Le Phoceen'e verdiği röportajda, 'Marsilya taraftarı mısın?' sorusuna, "Hayır. Ben sadece G.Saray taraftarıyım. G.Saray dışında tuttuğum takım yok. Valere Germain gibi futbolcuları da idol olarak görüyorum" dedi.