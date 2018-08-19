Umut Bozok: "G.Saraylıyım" – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    : "G.Saraylıyım"

    <a href="/index/umut-bozok?id=d0a12f13-2867-48da-862a-24babcbdb860" class="" rel="tag">Umut Bozok</a>: "G.Saraylıyım"
    2. Ligi'nde 24 golle 'gol kralı' olan Umut Bozok, G.Saray'ı tuttuğunu açıkladı. Nimes'in Ligue 1'e çıkmasında önemli rol oynayan genç forvet, Le Phoceen'e verdiği röportajda, 'Marsilya taraftarı mısın?' sorusuna, "Hayır. Ben sadece G.Saray taraftarıyım. G.Saray dışında tuttuğum takım yok. Valere Germain gibi futbolcuları da idol olarak görüyorum" dedi.
    1. 19.8.2018
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