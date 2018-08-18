Altın Top Gomis’e – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’e

    Altın Top Gomis’e

    Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi 'e, "" ödülü verdi.

    33 yaşındaki Fransız santrfor, ödülü TPFD Başkanı 'ın elinden aldı. , ödül için hem Ünsal'a hem de TPFD'ye teşekkür etti.
    1. 18.8.2018
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