Türkiye’de tempo yüksek – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’de tempo yüksek

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>’de tempo yüksek

    'ın yeni transferi , antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    'ın yeni transferi , antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nijeryalı, " ile 'yi kıyaslamam doğru olmaz, daha bir maça çıktım. Ama Ligi'nin daha sert olduğunu, defans oyuncularının sert olduğunu düşünüyorum, tempo olarak da iyi buldum" diye konuştu.

    SAYI VEREMEM
    'deki gol hedefi sorulan Onyekuru sayı vermekten kaçındı. "Sayı olarak bir şey söylemem doğru olmaz ama takımıma gollerim ve asistlerimle maksimum katkıyı yapmak istiyorum" diyen yıldız oyuncu, Bafetimbi Gomis ile sürekli konuştuğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

    HASRETLE BEKLİYOR
    UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iple çektiğini kaydeden Henry Onyekeru sözlerini şöyle sürdürdü: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyorum. En büyük isteklerimden biri bir an önce Şampiyonlar Ligi'nin başlaması... Mücadelemiz, takım ruhumuz iyi. Hocamızın bana ve takımımıza verdiği destek üst seviyede.

    1. 17.8.2018
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