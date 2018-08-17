Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nijeryalı, "Belçika ile Türkiye'yi kıyaslamam doğru olmaz, daha bir maça çıktım. Ama Türkiye Ligi'nin daha sert olduğunu, defans oyuncularının sert olduğunu düşünüyorum, tempo olarak da iyi buldum" diye konuştu.



SAYI VEREMEM

Türkiye'deki gol hedefi sorulan Onyekuru sayı vermekten kaçındı. "Sayı olarak bir şey söylemem doğru olmaz ama takımıma gollerim ve asistlerimle maksimum katkıyı yapmak istiyorum" diyen yıldız oyuncu, Bafetimbi Gomis ile sürekli konuştuğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.



HASRETLE BEKLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iple çektiğini kaydeden Henry Onyekeru sözlerini şöyle sürdürdü: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyorum. En büyük isteklerimden biri bir an önce Şampiyonlar Ligi'nin başlaması... Mücadelemiz, takım ruhumuz iyi. Hocamızın bana ve takımımıza verdiği destek üst seviyede.