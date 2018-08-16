Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek.
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'a 144 bin € ödeyecek.

    Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek.

    , ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına itiraz eden menajer 'u itirazında haklı buldu. Bu karar sonrası Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Bulut'a 144 bin euro ödeyecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

    "Menajer 'un Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/127 K.2018/166 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

    - Davacı Menajer Ahmet Bulut'un alacak talebinin kabulü ile 144.000,00 Euro + KDV tutarlı alacağın:

    36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2015 tarihinden

    36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2016 tarihinden

    36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2016 tarihinden

    36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2017 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarınca EURO üzerinden açılan 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verilmiştir"
    1. 16.8.2018 17:23
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