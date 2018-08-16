Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek.
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına itiraz eden menajer Ahmet Bulut'u itirazında haklı buldu. Bu karar sonrası Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Bulut'a 144 bin euro ödeyecek.
"Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/127 K.2018/166 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,
- Davacı Menajer Ahmet Bulut'un alacak talebinin kabulü ile 144.000,00 Euro + KDV tutarlı alacağın:
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2015 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2016 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2016 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2017 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarınca EURO üzerinden açılan 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verilmiştir"
- 16.8.2018 17:23
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal ya başkan takdir ediyorum seni ama nedir bu negredo,love transferleri.gönder gitsin bunları Beşiktaş'a yakışır golcüler al.şenol hoca haklı.
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Kulüp televizyonları kapatılıyor!
Toplam 1
Yorum
forever1903 dogru karar destekliyorum, zaten dogru dürüs bir yayin yapmiyorlar, bosuna paralar harcaniyor, hep birlikte harekt edilmesi dahada dogru
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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Beşiktaş sayfalarin da neden Fenerbahçe galatsaray haberi okuyoruz . yapacak haber mi bulamadiniz bide UEFA on eleme maci var çok .........
Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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