Gheorghe Hagi bayramı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    bayramı

    Gheorghe Hagi bayramı
    31 Temmuz 1996'da kendisini sarı-kırmızılı camiaya ve milyonlarca taraftarın gönlüne bağlayan imzayı atan unutulmadı... G.Saray'ın kazandığı başarılara damga vuran Rumen efsane, 22 yıl önce dün attığı imza hem kulüp tarafından hem de taraftarlarca coşkuyla anıldı.
    1. 1.8.2018
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