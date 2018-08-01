Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan 'a destek mesajı

    Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı

    Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Atina’da ile karşı karşıya geldi. Yunan ekibi, 'ı 3-2 mağlup etti.

    'da futbolcular ve teknik heyet, maçı öncesi ısınmaya "Geçmiş olsun Komşu" yazılı tişörtlerle çıktı.





    1. 31.7.2018 20:00
    2. Güncelleme: 1.8.2018 02:11
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