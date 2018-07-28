Cimbom’dan Emre Akbaba kararı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Cimbom’dan Emre Akbaba kararı

    Cimbom’dan Emre Akbaba kararı

    Başkanı Hasan 'nun "'ın teklifi komikti..." sözleri Galatasaray yönetimini kızdırdı.

    Alanya ile yapılan Emre Akbaba görüşmeleri askıya alınırken Galatasaraylı olan ve sözleşmesi bu sezon bitecek futbolcu ile ocak ayında anlaşma yapılması kararlaştırıldı. Emre böylece 'a bedavaya gelmiş olacak.

    PARÇALI YAKIŞIR
    ultrAslan, dün Emre Akbaba'nın Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafı paylaştı. Altına 'Parçalı sana çok yakışır' notu düşünülürken bu mesaj taraftarlardan büyük ilgi gördü.
    1. 28.7.2018
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