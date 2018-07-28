Cimbom’dan Emre Akbaba kararı
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun "Galatasaray'ın teklifi komikti..." sözleri Galatasaray yönetimini kızdırdı.
PARÇALI YAKIŞIR
ultrAslan, dün Emre Akbaba'nın Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafı paylaştı. Altına 'Parçalı sana çok yakışır' notu düşünülürken bu mesaj taraftarlardan büyük ilgi gördü.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Cimbom’dan Emre Akbaba kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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