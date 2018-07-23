Terim'den Feghouli'ye mini uyarı!
G.Saray’ın Cezayirli yıldızının hazırlık maçlarındaki futbolu soru işareti oluşturdu. Fatih Terim’in Feghouli’yi özel olarak uyardığı öğrenildi.
- 23.7.2018 08:23
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 2
Yorum
benfika sahasında çok gucluler hakemler onlara callisiyor aksi halde ,o yıl final hakkimizde gasp ettiler
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 2
Yorum
KrAlex Avrupa liginde yarı finalde bizi eleyip kupanın dışına iten Benficayı bizde Avrupanın dışına iteceğiz intikam zamanı.
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 21
Yorum
kocaman sen olacaktan simdi benfika yomu benimdi tuttu ah birde kocaman takimin basında olsa idi de hesabi kapatsa idik final hakkimizde o yıl
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