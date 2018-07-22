Uefa Galatasaray’ı referans aldı! Milan'ı Galatasaray kurtardı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ’ı referans aldı! 'ı Galatasaray kurtardı

    Uefa Galatasaray’ı referans aldı! Milan'ı Galatasaray kurtardı

    bizi referans alarak ’ı affetti. Biz Milan’ın da kurtulmasına sevindik. CAS olumlu anlamda ilk kez bir Türk takımı referans aldı”

    'ın kampını yerinde takip etmek için 'ye giden Galatasaray Başkanı , transferde tedbirli adımlar attıklarını söyledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Ben başka takımlar için konuşmam ama bütün takımlar bizle aynı durumda. Gelir yapmadan gider yapamıyorsunuz. Onun için adımlarımız zorunlu olarak tedbirli atıyoruz" dedi. Kendilerini mutlu eden bir gelişme yaşandığını ve 'ın Avrupa kupalarından men cezasının kaldırıldığını belirten Başkan, " bizi referans alarak Milan'ı affetti. Biz Milan'ın da cezadan kurtulmasına sevindik. CAS olumlu anlamda ilk kez bir Türk takımı referans aldı" ifadelerini kullandı.

    Önümüzdeki günlerde mali durumla ilgili konuşacaklarını ifade eden Mustafa Cengiz şöyle devam etti:

    "Futbolcuların alacakları bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor. Bu dinamik bir süreç... İnşallah halledeceğiz. Çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Mali konularla ilgili önümüzdeki haftalarda açıklamalarımız olacak. Kamplarda da dikkat ediyoruz. Bizim birinci kampımız 200 bin Frank, bu kamp da 500 bin Euro tuttu. Sponsorlar tarafından destekleniyoruz. Bizim ikinci kamp için cebimizden para çıkmadı" dedi.

    1. 22.7.2018
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