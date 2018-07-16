Perde altından koyu sohbet – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Perde altından koyu sohbet

    Perde altından koyu sohbet
    'nin Zürih kentinde yerel polisin izin vermemesi nedeniyle taraftarlara kapalı çalışmalarını sürdürüyor. Ancak sarı-kırmızılılar buna rağmen perdenin arkasından da olsa futbolcuları görmek için büyük çaba harcıyor. Dünkü idmanda Terim de taraftarlara kayıtsız kalmadı ve perdenin alt kısmından idmanı izleyen gurbetçilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
    1. 16.7.2018
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