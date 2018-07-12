Çağlar için bize teklif gelmedi – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Çağlar için bize teklif gelmedi

    Çağlar için bize teklif gelmedi
    İkinci Başkan , 'yı transfer ettiklerini söylese de 'dan olumsuz bir açıklama geldi. Başkanı Mehmet Aytekin, " açıklama yapmış, ancak bize gelen resmi bir teklif yok. için belirlediğimiz bonservis 750 bin euro. Bir dahaki satışından pay da istiyoruz" dedi. Çağlar Şahin'in 'a gitmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.
    1. 12.7.2018
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