Albert Riera: "G.Saray kalbimde"
- 2.7.2018
- Premier Lig ekibi Fulham ve West Bromwich Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor!
- Galatasaray Trezeguet'nin alternatifini belirledi: Belçika'lı Nacer Chadli
- Fenerbahçe'den orta saha transferlerine 10 yılda 92 milyon Euro!
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- Fenerbahçe'nin yeni stoperi Rennes'den: Ramy Bensebaini
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Galatasaray için İnter'den Brozovic ve Eder iddiası
Toplam 1
Yorum
Burakovic brozivic çok iyi bir oyuncu Türkiye ye gelmez, gelirse kariyeri biter ( 3 vakte ispanyada bir avrupaya oynayan takıma gidecektir.)
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Damien Comolli'yi kızdıran hareket
Toplam 20
Yorum
ŞUTINGEN TATİLE DEVAM ETSİNLER ÜÇÜDE ADIOS
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2018 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Meksika karşısında turladı! MAÇ SONUCU: Brezilya 2-0 Meksika
Toplam 3
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Umutcan “Iki Guney Amerika ekibi”. Meksika’yi Guney Amerika’da mi saniyorsunuz?
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