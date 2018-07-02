Albert Riera: "G.Saray kalbimde" – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "G.Saray kalbimde"

    Albert Riera: "G.Saray kalbimde"
    Aslan'ın eski oyuncusu , Spor'a konuştu. Sarı- kırmızılı takımı hala takip ettiğini belirten İspanyol bek, " her zaman kalbimde. Muslera ile sürekli iletişim halindeyiz. Takım bu şekilde devam etmeli. Oyuncularımızdan beklentim Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst seviyeye çıkmaları" dedi.
    1. 2.7.2018
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