Bir kez daha Kara iddiası

Her transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine giren Kara Mbodj'un adı bir kez daha sarı-kırmızılılarla anıldı. Belçika basınında böyle haberler yer alsa da Cimbom'un 28 yaşındaki stoperi ilk planda düşünmediği öğrenildi. Anderlecht'in 28 yaşında, 1.92 boyundaki stoper için istediği 7 milyon euro'luk rakam çok bulundu.