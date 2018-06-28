Bir kez daha Kara iddiası
Her transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine giren Kara Mbodj'un adı bir kez daha sarı-kırmızılılarla anıldı.
Her transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine giren Kara Mbodj'un adı bir kez daha sarı-kırmızılılarla anıldı. Belçika basınında böyle haberler yer alsa da Cimbom'un 28 yaşındaki stoperi ilk planda düşünmediği öğrenildi. Anderlecht'in 28 yaşında, 1.92 boyundaki stoper için istediği 7 milyon euro'luk rakam çok bulundu.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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