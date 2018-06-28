Bir kez daha Kara iddiası – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bir kez daha Kara iddiası

    Bir kez daha Kara iddiası

    Her döneminde 'ın gündemine giren 'un adı bir kez daha sarı-kırmızılılarla anıldı.

    Her döneminde 'ın gündemine giren 'un adı bir kez daha sarı-kırmızılılarla anıldı. basınında böyle haberler yer alsa da Cimbom'un 28 yaşındaki stoperi ilk planda düşünmediği öğrenildi. Anderlecht'in 28 yaşında, 1.92 boyundaki stoper için istediği 7 milyon euro'luk rakam çok bulundu.

    1. 28.6.2018
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