Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel bir yandan Dünya Kupası'nda Milli Takımdaki eldivenleri çalıştırırken diğer taraftan Aslan'ın transferi için uğraşıyor. Milli Takımın en sevilen çalıştırıcılarından biri olan Tafo, sarı-kırmızılıların gündemindeki Miranda'yı ikna etmek için uğraşıyor.