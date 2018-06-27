Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel bir yandan Dünya Kupası'nda Milli Takımdaki eldivenleri çalıştırırken diğer taraftan Aslan'ın transferi için uğraşıyor.
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel bir yandan Dünya Kupası'nda Milli Takımdaki eldivenleri çalıştırırken diğer taraftan Aslan'ın transferi için uğraşıyor. Milli Takımın en sevilen çalıştırıcılarından biri olan Tafo, sarı-kırmızılıların gündemindeki Miranda'yı ikna etmek için uğraşıyor.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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