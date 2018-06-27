Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Taffarel Brezilyalı'yı 'nda ikna edecek

    Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek

    'ın kaleci antrenörü bir yandan 'nda eldivenleri çalıştırırken diğer taraftan Aslan'ın transferi için uğraşıyor.

    'ın kaleci antrenörü bir yandan 'nda eldivenleri çalıştırırken diğer taraftan Aslan'ın transferi için uğraşıyor. Milli Takımın en sevilen çalıştırıcılarından biri olan Tafo, sarı-kırmızılıların gündemindeki Miranda'yı ikna etmek için uğraşıyor.

    1. 27.6.2018
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