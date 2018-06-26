Galatasaray'a UEFA'dan şok... Finansal Fair Play kriterleri nedeni ile UEFA ile yaptığı 4 yıllık protokol gereği sıkıntılı olan sarı-kırmızılı camia, dün akşam gelen şok haberle sarsıldı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Baş Müfettişi'nin verdiği Galatasaray'la anlaşmaya varma kararı ışığında, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues, kararı yeniden incelenmesi için Hakem Komisyonu'na (Adjudicatory Chamber) göndermeye karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.



Kulıslerde; bu kararın alınmasında FFP nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilen Milan'ın itirazlarının etken olduğu söylenmekte. Bilindiği gibi men cezası alan İtalyan ekibi, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı gerekçe göstererek itiraz etmişti. Rodrigues'in bu itiraz üzerine sarıkırmızılı kulüple yapılan dosyayı yeniden inceleme kararı aldığı iddia edildi.



Bilindiği üzere; yapılan 4 yıllık protokol gereği 6 milyon euro para cezası alan G.Saray, 4 yıl sonunda borçsuz bir bütçeye uluşmak zorundaydı. Şampuyonlar Ligi kadrosuna 21 oyuncu bildirmek zorunda kalan sarı-kırmızılı kulüp, her yıl azalan zararını 4 sene sonunda sıfırlamazsa 9 milyon euro daha para cezasını ödeme şartını kabul etmişti.



MİLAN MI ETKİLEDİ?

CFCB Başkanı Rodrigues'in kararında, Milan'ın itirazlarının etkili olduğu iddia edildi.







RUTİN BİR KONTROL

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Başkanı Rodrigues'in, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirilmesi için CFCB Araştırma Komisyonu'na gönderme kararı alırken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntı yok. Kimse endişe etmesin" dedi. Mustafa Cengiz, "UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü. Biz anlaşmamızı yaptık imzamızı attık. Zaten İngilizce metinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir ki, bu bir yargılama değildir. Denetim amaçlı gözden geçirmedir" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı bazı yöneticiler ise bunun bir rutin uygulama olduğunu kaydederken, "Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir" açıklamalarını yaptılar. Sarı-kırmızılı yöneticiler ayrıca, gözden geçirme tavsiyesinin UEFA'nın ceza verdiği bazı Avrupa takımlarının örnek göstermesinin ardından alınmış olabileceğini belirttiler.



PROSEDÜR GEREĞİ

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "CFCB Soruşturma Kurulu ile imzalamış olduğumuz yapılandırma sözleşmesi, CFCB Başkanı tarafından bir üst kurul olarak yargı kuruluna incelenmek üzere gönderilmiş olup, UEFA'nın iç prosedürleri gereği gerçekleşen rutin bir işlemdir. Söz konusu kurul ile imzalanan yapılandırma anlaşmasına herhangi bir etkisi yoktur" denildi.



