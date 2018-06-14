G.Saray, UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapıp ‘1 yıl men’ cezası tehlikesini atlattı. 6 milyon euro ceza kesilen Cimbom, Devler Ligi’ne 25 yerine 21 oyuncu bildirecek. Ayrıca transferde sattığı kadar oyuncu alacak
BİR OYUNCU EKLEYEBİLECEK
Yapılan anlaşmaya göre gelecek sezon Galatasaray, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi oyuncu kadrosunda 25 yerine sadece 21 isme yer verebilecek. Bu rakam, 3 sezon boyunca finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek. Bir oyuncu kadroya eklenebilecek. Ayrıca 1. yıl en çok 20 milyon euro, 2. yıl 10 milyon euro zarar edebilecek. 3. yıl ise Galatasaray'ın artıya geçmesi beklenecek.
TRANSFERE SINIR GELDİ
2022 yılına kadar denetim altında kalacak olan Galatasaray, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı da kabul etti. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içerdiği de belirtildi. Bu durumda Galatasaray sattığı kadar oyuncu alabilecek. Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulan Cimbom, artık ayağını yorganına göre uzatacak.
UEFA GALATASARAY'A NE CEZA VERDİ?
İşte cezaların tam metni
Galatasaray, UEFA ile yapılan 4 yıllık anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da açıklamada bulundu. İşte cezaları içeren yapılan açıklamanın tam metni:
* Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon euro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon euro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon euro başa baş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz, söz konusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.
* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.
* Şirketimiz toplam 6 Milyon euro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.
- 13.6.2018 18:48
- Güncelleme: 14.6.2018 08:46
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
UEFA Galatasaray'ın cezasını açıkladı! UEFA Galatasaray'a ne ceza verdi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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