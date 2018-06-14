UEFA, Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para cezası ve futbolcu sayısı kısıtlaması cezaları verdi.



Yazılı açıklamada, UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyuruldu.



UEFA'dan yapılan açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kararı değerlendirdi.



İşte Cengiz'in açıklamaları:



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA kararlarını beIN SPORTS Haber'e değerlendirdi. Cengiz'in "Cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. 147 milyon euro zararla UEFA'nın karşısına çıktı, verdiğimiz taahhüt 5 milyon euro, bizim zararımız 28 katı. UEFA 4 ayda yaptığımız çalışmaları gördü ve ona göre karar verdi. Biz masaya oturduğumuzda 'Galatasaray çok büyük camia ama mali açıdan en sorunlu kulüpsünüz.' sözlerini duyduk. Galatasaray uçurumun kenarından döndü" ifadesini kullandı.



Şampıyonlar Ligi'nden 35 milyon euro gelir elde edeceklerini hatırlatan başkan Mustafa Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer gruplardan ortalama bir puanla çıkarsak 55-60 milyon euro'ya çıkabilir. Bu yıl 50, sonraki yıllarda sırasıyla 20, 10 ve final yılında sıfır zarara inmek zorundayız. Ben UEFA'ya bu anlaşma sebebiyle çok teşekkür ediyorum."



"KİRALIKTAN YANAYIZ"

Transferle ilgili de konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Fatih hoca ve kulüp scout ekibi olarak çalışmalara devam ediyor. Kimsenin endişesi olmasın, parayı har vurup harman savuran bir yönetim olmayacağız" dedi. Gündemdeki isimleri de değerlendiren Cengiz, Nagatomo ile ilgili "Nagatomo Galatasaray'da kalmak istiyor. Biz de onu istiyoruz. Nagatomo için en üst rakama kadar çıktık, Inter'den yanıt bekliyoruz" dedi. Kasımpaşalı Trezeguet konusunda ise "Bizde olmasını istiyoruz. Ama mali disiplin içinde hareket etmeliyiz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. Doğru fiyat gelirse her oyuncu satılabilir" şeklinde konuştu.