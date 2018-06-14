Karar Donk’a bırakıldı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Donk’a bırakıldı

    <a href="/index/karar?id=3600c293-9bfe-4ab2-913b-9c26dec2387a" class="" rel="tag">Karar</a> Donk’a bırakıldı
    'nın kısıtlaması nedeniyle önceliği ilk 11'de direkt oynayacak yabancılara veren G.Saray'da 'tan süre istendi. Tecrübeli oyuncu ise kendisine teklifler olduğunu, zaman kaybederse bu şansını da kaybedebileceğini iletti. Yönetim ise " senin" dedi.
    1. 14.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Donk’a bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN