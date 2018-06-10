Riva’dan ekstra para – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    ’dan ekstra para

    <a href="/index/riva?id=4c6a0819-4ea8-49a0-a163-e8d7924e0e45" class="" rel="tag">Riva</a>’dan ekstra para
    G.Saray'ın arazisini satın alan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı , açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'da yapılacak satışların taahhüt edilen bedeli geçtiği takdirde G.Saray'a ekstra para verileceğini bildirdi. Riva'da bin 500 ile bin 600 arasında villa yapılacak ve 2-3 sene içerisinde teslim edilecek.
    1. 10.6.2018
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